Минкульт Украны подтвердило ликвидацию Киевского патриархата

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Министерство культуры Украины подтвердило ликвидацию Киевского патриархата Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что Киевская патриархия была присоединена к Киевской митрополии новой непризнанной поместными церквями религиозной структуре Православная церковь Украины (ПЦУ).

Уточняется, что Минкульт будет расценивать как вмешательство в деятельность должностных лиц попытки заблокировать процесс государственной регистрации ряда религиозных организаций.

Кроме того, все функции Киевского патриархата перешли в компетенцию руководящих органов ПЦУ. Она также получили все полномочия и юридические основания для принятия решений о будущем находящихся раньше под покровительством УПЦ КП религиозных организаций.

Ранее сообщалось, что патриарх Филарет признал незаконным ликвидацию Киевского патриархата.