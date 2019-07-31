Минкульт Украны подтвердило ликвидацию Киевского патриархата
Министерство культуры Украины подтвердило ликвидацию Киевского патриархата Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что Киевская патриархия была присоединена к Киевской митрополии новой непризнанной поместными церквями религиозной структуре Православная церковь Украины (ПЦУ).
Уточняется, что Минкульт будет расценивать как вмешательство в деятельность должностных лиц попытки заблокировать процесс государственной регистрации ряда религиозных организаций.
Кроме того, все функции Киевского патриархата перешли в компетенцию руководящих органов ПЦУ. Она также получили все полномочия и юридические основания для принятия решений о будущем находящихся раньше под покровительством УПЦ КП религиозных организаций.
Ранее сообщалось, что патриарх Филарет признал незаконным ликвидацию Киевского патриархата.