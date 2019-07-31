Большинство россиян предпочли карьеру семье

Около 70% жителей России по возможности выбирают карьеру, а не семью. Такие данные следуют из проведенного порталом «Зарплата.ру» опроса, передает ТАСС.

Выяснилось, что многие россияне готовы жертвовать временем, которое бы могли посвятить семье, потратив его на карьерный рост. Кроме того, опрос гласит, что 6% населения страны даже готовы отказаться от родных и близких ради карьеры.

Однако четверть опрошенных все же поставила семью на первое место. Также 1/4 часть россиян уверена, что невозможно совместить карьеру и членов семьи.

Кроме того, опрос показал, что 67% опрошенных женщин согласны забыть о семье и посвятить жизнь карьере с высокой заработной платой, среди мужчин — 72%, выбравших работу.