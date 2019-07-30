В Москве наступил самый холодный день июля

Самым холодным днем месяца в Москве стал вторник, 30 июля. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Московское метеобюро.

В этот день столбик термометра не поднимался выше 16,1 °С.

По словам синоптиков, среднесуточная температура в столице во вторник была на 6 °С ниже климатической нормы.

Они также отметили, что в среду, 31 июля, в столице ожидается еще более холодная погода.

Ранее сообщалось, что желтый уровень погодной опасности в Москве продлили до августа.