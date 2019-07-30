Дым от пожаров в Сибири не дойдет до Москвы, выяснили в Росгидромете
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Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин заявил, что погодных условий, которые позволили бы перенести дым от лесных пожаров из Сибири в Москву, в России не бывает, передает агентство городских новостей «Москва».
«Такой погоды, которая позволила бы донести дым до Москвы, не бывает вообще», — заявил Варакин.
Он отметил, что перенос воздуха в атмосфере классически идет с запада на восток.
В Росгидромете уточнили, что в ближайшую неделю ни дым, ни запах не дойдут до регионов Центрального федерального округа.
Ранее сообщалось, что пожары в Сибири охватили более 1 млн га территорий.