Дым от пожаров в Сибири не дойдет до Москвы, выяснили в Росгидромете

Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин заявил, что погодных условий, которые позволили бы перенести дым от лесных пожаров из Сибири в Москву, в России не бывает, передает агентство городских новостей «Москва».

«Такой погоды, которая позволила бы донести дым до Москвы, не бывает вообще», — заявил Варакин.

Он отметил, что перенос воздуха в атмосфере классически идет с запада на восток.

В Росгидромете уточнили, что в ближайшую неделю ни дым, ни запах не дойдут до регионов Центрального федерального округа.

Ранее сообщалось, что пожары в Сибири охватили более 1 млн га территорий.