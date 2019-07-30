Экс-мэра Тегерана приговорили к казни за убийство жены

Бывший мэр Тегерана Мохаммад Али Наджафи был приговорен к смертной казни за убийство супруги. Об этом сообщает Mehr со ссылкой на официального представителя судебных органов Голама Хосейна Эсмаэли.

По его словам, суд признал Наджафи виновным и приговорил его к «кисасу» — наказанию, которое в исламе равно по тяжести совершенному преступлению.

Жена экс-мэра Тегерана была застрелена в жилом доме в мае 2019 года.

Наджафи сам пришел к сотрудникам полиции и сознался в содеянном. Он признался, что убийство произошло на почве семейных проблем.

Политик был мэром Тегерана в 2017-2018 годах.

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