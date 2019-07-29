Рекордный холод наступит в Москве в последние ночи июля

Синоптик центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал, что ближайшие две ночи, 30 и 31 июля, в Москве могут стать рекордно холодными в июле. Об этом передает РИА «Новости».

Как сообщает Синенков, новая отметка на столбиках термометров побьет рекорд 69 летней давности.

По словам синоптика, в последние числа этого месяца минимальная температура составит +9 °С.

Как отмечается в прогнозе, рекорд должен состояться в ночь на 31 июля. В это время ожидается от +6 °С до +8 °С.

Ранее сотрудники Гидрометцентра рассказали о погоде в Москве на начало августа.