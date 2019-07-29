Пассажирский поезд протаранил автомобиль

В США в штате Иллинойс пассажирский поезд протаранил находившийся на путях автомобиль. Об этом сообщает ABC.

Как отмечается, в результате столкновения с рельсов сошли несколько составов поезда.

Уточняется, что в поезде находились 297 человек, никто не пострадал в данном инциденте.

На настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники полиции и спасатели, которые пытаются выяснить все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что поезд протаранил автомобиль с водителем в США.