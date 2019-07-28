Подсчитано число пожелавших сближения с Россией грузин
В митинге, который завершился в Батуми, поучаствовали несколько десятков тысяч человек. Все они выступали за нормализацию российско-грузинских отношений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов протеста.
Акцию провели лидеры одной из партий страны. Собравшиеся требовали, чтобы в стране улучшили уровень жизни, перестали ссориться с Москвой и наладили отношения с россиянами.
Как отмечается, площадь, на которой проходил митинг, вмещает от 25 до 30 тыс. человек, и она была полностью забита людьми.
Ранее сообщалось, что в Грузии завершился митинг за сближение с Россией.
Антироссийские протесты начались в Грузии после того, как депутату Госдумы России Сергею Гаврилову предложили сесть в кресло спикера парламента на заседании Межпарламентской ассамблеи православия в Тбилиси.