У найденной в чемодане блогерши обнаружили завистников

Знакомая убитой российской блогерши рассказала, что у девушки были завистники, сообщает РЕН.

«Мне она сама писала, что кому-то не дает покоя ее личная жизнь. Явно кому-то она очень не нравилась», — рассказала она.

По ее словам, в соцсетях ей не раз присылали откровенные фотографии блогерши и намекали, что та оказывает интимные услуги.

На западе Москвы обнаружили тело 24-летней девушки с колото-резаными ранами и перерезанным горлом, спрятанное в чемодане. По факту убийства Следственный комитет возбудил уголовное дело. Известно, что убитой оказалась блогерша с аудиторией в несколько десятков тысяч подписчиков. Тело обнаружил хозяин съемной квартиры, к которому обратились обеспокоенные родители девушки.