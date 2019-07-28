Путин снова пообщался с пострадавшими от паводка

Президент России Владимир Путин после главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге немного пообщался с семьями, пострадавшими от паводка в Иркутской области, передает РИА «Новости».

На параде присутствовала семья, с которой Путин общался в затопленном Тулуне 19 июля.

Путин подошел к трибуне и немного поговорил с детьми и их родителями.

«Понравилось? Не устали?» — спросил Путин.

В ответ они поблагодарили главу государства за приглашение.

Ранее президент России Владимир Путин приехал в Иркутскую области и осмотрел пункт временного размещения граждан, чьи дома пострадали в результате наводнения. Кроме того, российский лидер пообщался с шестилетним Матвеем Сафроновым, чей детский садик «утонул». Путин пообещал мальчику вернуться в регион и посмотреть на восстановление детсадов и школ.