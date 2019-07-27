Самолет упал в Подмосковье

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Легкомоторный самолет упал в городском округе Серпухов Московской области, передает РИА «Новости».

В МЧС сообщили, что возле деревни Дракино самолет упал в карьер с водой и затонул.

По предварительным данным на борту находились два человека.

Подробности выясняются.