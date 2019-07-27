В Москве в субботу будет до +29°С

В Москве в субботу, 27 июля, ожидается +29°C. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

По данным синоптиков, днем температура в городе прогреется до +29°С. Будет небольшая облачность, без осадков. Ветер северный 5-10 м/c.

Ночью столбики термометра опустятся до +17°С. Дожди также не ожидаются.

Давление составит 747 мм рт. ст.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.

Ранее сообщалось, что последняя пятница июля установила температурный рекорд.