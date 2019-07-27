Голые мужчины в галстуках пробежались по Киеву
close
Шестеро обнаженных мужчин в галстуках пробежались по украинскому Киеву. Об этом сообщает «Strana.ua».
Как отмечается, молодые люди были абсолютно голыми. На них были галстуки, однако они им совсем не помогали прикрываться, а развевались на ветру. Известно, что мужчины пробежались прямо по центру города.
В настоящее время этих бегунов разыскивает полиция.
По словам очевидцев, нудисты появились из ниоткуда, потому узнать, кто они, куда и зачем бегут, пока не удалось.
Ранее сообщалось, что самолет на Аляске вернулся в аэропорт из-за голого пассажира в туалете.