Украинки массово оголились после оскорбления чиновника

Жительницы Украины организовали флешмоб в ответ на заявление зампредседателя Запорожского облсовета Владислава Марченко о том, что откровенно одетые девушки напоминают проституток. Об этом сообщает РИА «Новости».

До этого чиновник заявил, что считает прилично одетых девушек «королевами», которые не спровоцируют своим внешним видом насильников.

В ответ на это многие украинки начали выкладывать в соцсети фото с хэштегом #Забыла спросить у Марченко.

Женщины подчеркнули, что оценка внешнего вида представительниц женского пола не входит в компетенцию чиновника.

Другие девушки пояснили, что они имеют право на самовыражение, и мужчины не должны их притеснять в этом.

Кроме того, украинки выразили удивление, что власти страны допускают такие высказывания в адрес женщин.