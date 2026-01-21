«Тысячи вакансий»: россиянам рассказали, как подготовиться к смене работы

Желающим сменить работу россиянам не стоит ориентироваться на якобы выгодные или невыгодные сезоны для увольнения и поиска нового вакантного места. Таких периодов просто нет, поэтому достаточно заранее подготовиться с помощью регулярного мониторинга рынка труда и налаживания связей с потенциальными работодателями, объяснил карьерный консультант Ильгиз Валинуров Общественной Службе Новостей.

«Не нужно ждать никакой сезонности. Не нужно ждать, пока у работодателя начнутся какие-то серьезные проблемы. Вы должны быть готовы в любой момент перейти в другую компанию», — заявил эксперт, добавив, что решение об увольнении может принять и руководство компании, причем в любой момент.

Он опроверг стереотип о том, что есть сезоны активности, когда компании начинают подыскивать новых сотрудников. По мнению Валинурова, это может оказать влияние лишь в случае периодов праздников и отпусков, когда работодатели действительно откладывают поиск кадров на более подходящее время. Но мнение, что в период активного найма найти работу легче – ошибочно, считает карьерный консультант. В это время на рынок труда выходят тысячи соискателей – потенциальных конкурентов, снижая шансы на удачное трудоустройство, пояснил он.

Кроме того, эксперт призвал руководствоваться сферой деятельности, отметив, что этот фактор в большей степени влияет на количество вакансий, чем вопрос сезонной активности на рынке. Так, например, для топ-менеджера с зарплатой в миллион рублей предложения появляются редко, но для продавца-консультанта с зарплатой в 60 тыс. рублей найти оперативно новое место работы труда не составит.

«Продавцы нужны каждый день. Не то, что сотни — тысячи открытых вакансий на рынке, вас трудоустроят одним днем. Так что тут всё во многом зависит от того, кем вы работаете, в какой отрасли», — заключил Валинуров.

До этого замгендиректора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков рассказал, что зимой россияне чаще всего увольняются и меняют работу в феврале. Это связано с тем, что к этому времени с начала года они уже успевают пройти собеседования после завершения каникул. Но в течение всего года наибольшее количество карьерных решений приходится на сентябрь, отметил эксперт.

