Раскрыты страшные секреты шведского стола

Работники ресторанов с шведским столом раскрыли страшные секреты подачи блюд. Об этом сообщает Reddit.

Историей поделилась девушка, которая долгое время работала в таком сервисе. Руководство ресторана запрещало ей убирать просроченные морепродукты.

Отмечается, что в месте ее работы для посетителей выкладывались креветки, срок годности которых истек более полутора недель назад.

Уточняется, что несвежие блюда убирались со стола тогда, когда гости ресторана начинали массово жаловаться на недомогания и отравления.

Кроме того, другие пользователи рассказали, что посетители и их дети часто трогают или роняют еду, а персонал в свою очередь не меняет продукты.

Ранее сообщалось, что названа причина плохого сервиса в турецких отелях.