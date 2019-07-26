Паразиты убили мужчину в аквапарке
Американец Эдди Грей скончался после того, как заразился паразитом в аквапарке Северной Каролины. Об этом сообщает Mirror.
Отмечается, что смертоносным паразитом он заразился после посещения аквапарка Fantasy Lake. Спустя пару дней мужчина почувствовал себя плохо и обратился к врачам.
Оказалось, что в мозгу американца находила амеба Неглерия Фоулера. Через десять дней Грей скончался.
Уточняется, что паразит проник в организм мужчины через нос. Врачи заявили, что амеба несет вред попадая в обонятельный нерв откуда проникает по все отделы мозга.
Заразиться Неглерией Фоулерой можно во время ныряния, а также резких погружений в воду.
Ранее сообщалось, что бактерии заживо съели искупавшегося в море мужчину.