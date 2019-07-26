«Они встречались около месяца»: новые сведения об ухажере убитой в Раменском

Стало известно, что зарезанная в подмосковном Раменском Наталья Басова встречалась со своим убийцей Артем Шустовым около месяца, об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на слова свидетелей.

«Лично я не видела, чтобы он жил с Натальей, но встречались они где-то около месяца», — рассказал источник.

По имеющимся сведениям, мужчина убил девушку из ревности. Он считал, что Наталья ему изменяет.

Уточняется, что происшествие произошло прямо на детской площадке. Мужчина подошел к девушке, которая гуляла с ребенком и, после недолгой словесной перепалки, достал нож. Он нанес жертве около 20 ударов, в результате чего девушка скончалась на месте от потери крови прямо на глазах у 5-летней дочки.

Ранее стала известна судьба девочки, на глазах которой убили мать.