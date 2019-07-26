Оценен ущерб от действий экс-главы астраханского правительства

Экс-главе правительства Астраханской области Расулу Султанову и исполняющему обязанности министра финансов Виталию Шведову вменяют злоупотребления на 212 миллионов рублей, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя СК России Светлану Петренко.

По данным следствия, при наличии денежных средств в областном бюджете, Султанов и Шведов взяли кредит на 6 миллиардов рублей по высокой ставке в одном из банков.

Следствие полагает, что если бы деньги действительно были бы нужны казне, можно было оформить бюджетный кредит по более низкой процентной ставке, однако Султанов и Шведов так не сделали.

В связи с этим, СК РФ предполагает, что бюджету региона был нанесен материальный ущерб в размере не менее 212 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что экс-глава правительства Астраханской области задержан.