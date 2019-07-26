В Сети появилось видео допроса убийцы женщины в Раменском

На официальном YouTube-канале Следственного комитета Российской Федерации опубликовано видео допроса преступника, зверски убившего женщину в Раменском на глазах у детей.

На видеозаписи мужчина говорит, что всегда носит с собой нож и признается в содеянном.

38-летний Артем Ш. нанес около 20 ударов ножом 27-летней жительнице Подмосковья Наталье. Убийство произошло прямо на детской площадке, женщина скончалась на месте до приезда скорой помощи.

Ранее появилось видео задержания мужчины, убившего мать на глазах ребенка.