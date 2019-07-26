Российские моряки с задержанного СБУ танкера прилетели в Москву

Самолет из Кишинева, на борту которого находится экипаж российского танкера, задержанного на Украине, приземлился в Москве, передает РИА «Новости».

Ранее моряки с задержанного в порту Измаил в Одесской области российского танкера вылетели в Москву из Кишинева.

Как свидетельствуют данные табло прилета аэропорта Домодедово, совмещенный рейс Air Moldova и российской авиакомпании S7 совершил посадку в Москве.

Служба безопасности Украины в четверг заявила, что задержала в порту Измаил в Одесской области российский танкер Nika Spirit. Украинская сторона утверждает, что раньше он назывался NEYMA и якобы участвовал в блокировании прохода украинских военных кораблей во время инцидента в Керченском проливе. Как заявили в МИД РФ, российская сторона выясняет обстоятельства задержания танкера для принятия адекватных мер.