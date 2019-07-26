Раскрыты подробности задержания российского судна на Украине

Украинские спецслужбы заявили, что у задержанного в Измаиле российского судна раньше было другое название, передает РИА «Новости».

Об этом рассказали члены экипажа корабля.

По их словам, сотрудники СБУ сообщили им, что танкер Nika Spirit ранее назывался Neyma и якобы участвовал в блокировании прохода украинских военных кораблей во время инцидента в Керченском проливе.

«Нам объяснили, что этим судном раньше перекрывали проход в Керченском проливе», — рассказал один из моряков.

Ранее капитан задержанного на Украине российского танкера Илья Дробянко прокомментировал состояние моряков.