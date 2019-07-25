Стали известны подробности о подозреваемом в зверском убийстве в Раменском

Задержанный по подозрению в убийстве женщины на детской площадке в подмосковном Раменском был ранее судим, передавет ТАСС со ссылкой на источник.

Отмечается, что он был судим за участие в массовых беспорядках по ст. 212 УК РФ.

«Вменяют ему сейчас ст. 105 часть 1 (Убийство), но следствие решает вопрос о переквалификации ему обвинения на 2 часть (Убийство с особой жестокостью)», — сказал источник.

Ранее сообщалось полиция задержала подозреваемого в убийстве женщины на детской площадке.

Убийство произошло днем 25 июля на детской площадке в Раменском. Мужчина вышел из машины и подошел к девушке. После словесной перепалки, он на глазах у детей нанес ей 20 ударов ножом, в результате чего женщина умела до приезда скорой помощи.