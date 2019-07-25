Стала известна судьба девочки, на глазах которой убили мать

Девочку, на глазах которой убили мать, доставили в больницу в состоянии шока, сообщает сайт kp.ru.

По имеющейся информации, погибшая воспитывала дочку одна.

Убийство произошло на детской площадке в Раменском. Мужчина вышел из машины и подошел к девушке. После словесной перепалки, он нанес ей 20 ударов ножом, в результате чего женщина умела до приезда скорой помощи.

Личность преступника устанавливается. По предварительным данным, это был бывший сожитель женщины.

Ранее сообщалось, что девушку зарезали средь бела дня прямо на детской площадке.