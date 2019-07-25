Миллиардера-педофила нашли на полу камеры

Американского миллиардера Джеффри Эпштейна, обвиняемого в сексуальной эксплуатации детей и работорговле, нашли на полу камеры в городской тюрьме Нью-Йорка. Об этом сообщает NBC.

По словам источников, мужчину обнаружили в полубессознательном состоянии с отметинами на шее. В настоящее время следователи пытаются установить обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что также обвинения связаны с попыткой подкупить людей, который могли выступить как свидетели по делу о торговле людьми. Эпштейн якобы перевел двум неназванным лицам $350 тыс. С учетом этих обстоятельств прокуратура требует, чтобы суд не позволил миллиардеру выйти на свободу до окончания процесса над ним.