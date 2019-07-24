Стала известна новая информация об атаке на белорусского дипломата в Турции

Белорусский дипломат Александр Поганшев получил четыре пулевых ранения во время атаки в Анкаре. Об этом передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в посольстве Белоруссии.

Как сообщается, дипломат сейчас пребывает в тяжелом состоянии.

При этом Поганшеву уже сделана операция.

Отмечается, что на дипломата напали случайно.

Как уточняет источник, в Поганшева стрелял психически больной человек. После инцидента, стрелок вернулся домой и покончил с собой.

Ранее сообщалось, что в белорусского дипломата стрелял его сосед.