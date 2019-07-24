Пьяные хулиганы избили 6-летнего мальчика от скуки

В Вологодской области нетрезвые хулиганы избили 6-летнего мальчика от скуки. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Как отмечается, Даниил катался на велосипеде. Он приехал на местную площадь, где к нему подошли молодые люди возрастом 24 и 25 лет.

Уточняется, что они были в нетрезвом состоянии, и им было скучно. Они накинулись на мальчика, нанесли ему несколько ударов, а после стали душить его.

Закончив, хулиганы бросили Даниила. Прохожие заметили избитого ребенка и вызвали скорую. Как подчеркивается, врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

На настоящий момент мальчик идет на поправку. Сотрудники полиции задержали нападавших.

Ранее сообщалось, что четырехлетняя девочка погибла после побоев в Дагестане.