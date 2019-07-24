Число пострадавших при пожаре в хабаровском лагере возросло

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В больницу обратился еще один ребенок с родителями, отдыхающих в лагере под Хабаровском, в котором при пожаре скончались четыре ребенка. Об этом сообщает РИА «Новости».

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