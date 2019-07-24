Названа причина задержания российского судна Северной Кореей

Посольство России в Пхеньяне дало комментарий в связи с захватом российского судна Северной Кореей. Он размещен в фейсбуке ведомства.

Отмечается, что в настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. Российская сторона контактирует как с владельцами судна, так и с властями КНДР.

«По словам представителей МИД КНДР, судно задержано за «нарушение правил въезда и пребывания на территории КНДР», — говорится в заявлении.

Уточняется, что судно находится в порту Вонсан. Все члены команды корабля здоровы. Ведомство предпринимает все необходимые шаги для урегулирования ситуации в ближайшее время.

Ранее замдиректора Северо-Восточной рыболовной компании Сергей Седлер проинформировал о том, что Северная Корея захватила российское рыболовецкое судно, на борту которого находились 17 моряков.