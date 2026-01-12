Адвокат объяснил, как Лурье может въехать в квартиру не дожидаясь Долиной

Адвокат Александр Бенхин объяснил, как покупательница квартиры Ларисы Долиной Полина Лурье может въехать в жилье, не дожидаясь певицу из отпуска. Его цитирует News.ru.

По словам Бенхина, поскольку Лурье — собственница, она может вызвать МЧС, вскрыть дверь и зайти в квартиру.

«Единственный нюанс: если в квартире остались какие-то вещи Долиной и они потом пропадут, то Лурье может «прилететь» заявление о хищении этих вещей. Это уже уголовное дело, будто она что-то своровала», — рассуждает адвокат.

В таком случае, продолжил Бенхин, если вскрывать дверь при помощи МЧС, необходимо это делать в присутствии понятых и сдать имущество певицы на хранение с составлением описи и акта, чтобы вернуть владелице.

Также, добавил он, сделать все то же самое через судебных приставов — такой вариант он назвал более желательным.

Лариса Долина больше года отказывалась съехать из квартиры, которую сама продала за 112 млн рублей. Покупательница Полина Лурье осталась без денег и жилья, а певица заявила, что ее обманули мошенники. Все предыдущие суды принимали решения в пользу знаменитости, однако 16 декабря Верховный суд России встал на сторону покупательницы и оставил право собственности на недвижимость за ней.

Адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко заявляла, что певица Лариса Долина не сможет подписать акт приема-передачи квартиры в Хамовниках в Москве до 20 января, поскольку находится в отъезде, а у ее представителя нет нужных полномочий.

Ранее сообщалось, что Лариса Долина находится в Абу-Даби.