Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026

Адвокат объяснил, как Лурье может въехать в квартиру не дожидаясь Долиной

Адвокат Бенхин: Лурье может вскрыть квартиру в Хамовниках без Долиной
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Адвокат Александр Бенхин объяснил, как покупательница квартиры Ларисы Долиной Полина Лурье может въехать в жилье, не дожидаясь певицу из отпуска. Его цитирует News.ru.

По словам Бенхина, поскольку Лурье — собственница, она может вызвать МЧС, вскрыть дверь и зайти в квартиру.

«Единственный нюанс: если в квартире остались какие-то вещи Долиной и они потом пропадут, то Лурье может «прилететь» заявление о хищении этих вещей. Это уже уголовное дело, будто она что-то своровала», — рассуждает адвокат.

В таком случае, продолжил Бенхин, если вскрывать дверь при помощи МЧС, необходимо это делать в присутствии понятых и сдать имущество певицы на хранение с составлением описи и акта, чтобы вернуть владелице.

Также, добавил он, сделать все то же самое через судебных приставов — такой вариант он назвал более желательным.

Лариса Долина больше года отказывалась съехать из квартиры, которую сама продала за 112 млн рублей. Покупательница Полина Лурье осталась без денег и жилья, а певица заявила, что ее обманули мошенники. Все предыдущие суды принимали решения в пользу знаменитости, однако 16 декабря Верховный суд России встал на сторону покупательницы и оставил право собственности на недвижимость за ней.

Адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко заявляла, что певица Лариса Долина не сможет подписать акт приема-передачи квартиры в Хамовниках в Москве до 20 января, поскольку находится в отъезде, а у ее представителя нет нужных полномочий.

Ранее сообщалось, что Лариса Долина находится в Абу-Даби.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27598657_rnd_7",
    "video_id": "record::97750f7e-e8e6-4b03-8e03-aafddbda69c8"
}
 
Теперь вы знаете
8 уловок маркетологов, на которые попадаются россияне
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+