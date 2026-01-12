Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026

«Аварийная ситуация»: автомобилист в Бурятии испортил светофор и попал на видео

В Бурятии пассажир автомобиля сломал светофор и попал на видео 
{
    "_essence": "video",
    "media_position": "top",
    "uid": "_id_video_media_27598573_rnd_7",
    "video_id": "record::07584e17-a0e1-48fd-a343-eceef5073cd0"
}

В Бичурском районе Бурятии пассажир автомобиля вывел из строя светофор у перекрестка рядом с рекой Бичурка. Об этом сообщается в Telegram-канале республиканского МВД.

«Перед светофором остановился автомобиль, из которого вышел пассажир. Подойдя к светофору, он забрался на ограждение и оборвал кабель, в результате чего на данном участке дороги возникла аварийная ситуация», — выяснили полицейские после просмотра видеозаписи с камеры наблюдения.

Полицейские разыскали подозреваемого, им оказался 20-летний молодой человек, который дал признательные показания. Он рассказал, что повредил светофор, будучи пьяным. На него составили два административных протокола, по статьям о мелком хулиганстве и о повреждении технических средств организации дорожного движения.

До этого в Анапе стадо козлов заблокировало движение по дороге и попало на видео.

Ранее жители Люберец пожаловались на снежные заносы.
 
Теперь вы знаете
8 уловок маркетологов, на которые попадаются россияне
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+