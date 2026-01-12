«Аварийная ситуация»: автомобилист в Бурятии испортил светофор и попал на видео

В Бурятии пассажир автомобиля сломал светофор и попал на видео

В Бичурском районе Бурятии пассажир автомобиля вывел из строя светофор у перекрестка рядом с рекой Бичурка. Об этом сообщается в Telegram-канале республиканского МВД.

«Перед светофором остановился автомобиль, из которого вышел пассажир. Подойдя к светофору, он забрался на ограждение и оборвал кабель, в результате чего на данном участке дороги возникла аварийная ситуация», — выяснили полицейские после просмотра видеозаписи с камеры наблюдения.

Полицейские разыскали подозреваемого, им оказался 20-летний молодой человек, который дал признательные показания. Он рассказал, что повредил светофор, будучи пьяным. На него составили два административных протокола, по статьям о мелком хулиганстве и о повреждении технических средств организации дорожного движения.

