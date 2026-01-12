Размер шрифта
Приезжий с ножом в Петербурге напал на двух женщин за день

В Петербурге приезжий с ножом за день напал на двух женщин
В Петербурге 37-летнего приезжего задержали по подозрению в нападениях на женщин с ножом. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инциденты произошли 11 января. Первой к правоохранителям обратилась 57-летняя женщина, которая рассказала, что возле одного из домов по проспекту Энгельса неизвестный приставил к ее телу нож и отобрал ее кошелек. Внутри него было 11 тысяч рублей и $50. Спустя всего несколько минут в полицию обратилась 41-летняя женщина, которая подверглась практически аналогичному нападению в Удельном парке — преступник отобрал ее вещи и скрылся.

Сотрудники правоохранительных органов установили и задержали подозреваемого — им оказался безработный мужчина из Иркутской области. Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 162 УК РФ — разбой. Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения.

Ранее в Петербурге пьяный мужчина угрожал ножом соседу по коммуналке.

