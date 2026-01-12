В Перми пассажиров поезда эвакуировали из-за сообщения о бомбе

kp.ru: в Прикамье из поезда эвакуировали пассажиров из-за сообщения о минировании

В Пермском крае из скорого поезда сообщением Санкт-Петербург - Челябинск были эвакуированы пассажиры после получения анонимного сообщения о заложенном взрывном устройстве. Об этом сообщает kp.ru.

Сообщение о минировании поезда № 115 поступило в экстренные службы в ночь на 12 января. Из вагонов было эвакуировано около 660 пассажиров. В течение более часа кинологическая группа и другие специалисты обследовали состав.

Взрывчатых веществ и взрывных устройств обнаружено не было. После завершения проверки поезд продолжил движение по маршруту. Нашли ли отправителя анонимного сообщения, неизвестно.

До этого в Анапе туристка решила проверить работу спецслужб и заявила о бомбе в своем рюкзаке. На место были вызваны сотрудники полиции, «бомбы» в личных вещах женщины не нашли. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма. 29-летней обвиняемой может грозить до пяти лет лишения свободы.

