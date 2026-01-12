Российские ученые научили роботов ориентироваться по потолку

В МФТИ разработали программно-аппаратный комплекс «Беспилотный погрузчик», который позволяет роботам автономно и безопасно работать на складе в одном пространстве с людьми и при этом стоит в разы дешевле зарубежных аналогов. Эффективность системы уже подтвердили пилотные проекты в логистических центрах ВкусВилл, X5 Group и СберЛогистика, а первый коммерческий контракт выполняется для компании НижБел. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Современные склады — это сложные лабиринты стеллажей, где любая ошибка или простой может обернуться серьезными финансовыми потерями. Беспилотные погрузчики давно считаются решением этой проблемы, однако их высокая стоимость делает такие технологии недоступными для среднего бизнеса. Разработка МФТИ призвана снять этот барьер.

Ключевая особенность системы — простая и надежная оптическая навигация. В роли «зрительной коры» используется одна навигационная камера, которая считывает круглые оптические метки на потолке, закодированные по коду Хэмминга. Для точного определения своего местоположения роботу достаточно одновременно видеть всего две такие метки.

«Это просто и удобно. Потолочные метки не стираются, не пачкаются, долговечны и не вызывают сложностей при установке. Для навигации нужна всего одна камера, что сразу отсекает целый пласт дорогостоящего оборудования и сложных алгоритмов. Благодаря такой системе робот непрерывно и однозначно знает, где он находится, и способен точно и безошибочно передвигаться по складу», — рассказала Анна Гераськина, основатель проекта, инженер Физтех-школы радиотехники и компьютерных технологий МФТИ.

За надежность погрузочных операций отвечают еще три камеры: курсовая контролирует пространство впереди, а две боковые помогают точно позиционировать вилы при работе с паллетами. Безопасность людей обеспечивается трехуровневой системой защиты: механическим бампером-«поясом», двумя малогабаритными лидарами и алгоритмами компьютерного зрения.

«Если человек встанет у робота на пути, сначала он вежливо попросит освободить место с помощью голосового ассистента, а затем плавно остановится. Все задания погрузчик получает из системы управления складом и автономно перемещает грузы весом до двух тонн между зонами приемки, хранения и отгрузки. В нештатной ситуации его всегда можно перевести в ручной режим», — пояснила Анна Гераськина.

Существенное снижение стоимости стало одним из главных преимуществ решения. Отказ от сложных и дорогих навигационных систем позволил сделать беспилотные погрузчики доступнее без потери надежности и точности работы.

В настоящее время команда проекта открыта для новых заказчиков и партнеров, заинтересованных в автоматизации складов без многомиллионных инвестиций. Разработчики рассчитывают, что система «Беспилотный погрузчик» поможет ускорить внедрение роботизации в российской логистике и сделает автономные технологии массовыми.

