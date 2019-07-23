Экс-замдиректора ФСИН просят приговорить к 9 годам колонии

Прокурор обратился в адрес суда с просьбой приговорить бывшего замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Олега Коршунова к девяти года колонии общего режима. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что Коршунов обвиняется одном из эпизодов уголовного дела о мошенничестве на 263 млн рублей.

Другому фигуранту дела экс-директору ФГУП «Производственно-промышленный дом» ФСИН Виталию Морусову просят назначить семь лет.

Отмечается, что обращение гособвинения было к Гагаринскому суду.

Кроме того, прокуратура просит назначить дополнительное наказание в виде штрафа в размере 1 млн руб. для Коршунова и 300 тыс. руб. для Морусова.

Ранее сообщалось, что против замглавы ФСИН Коршунова возбудили еще одно дело.