Экс-замдиректора ФСИН просят приговорить к 9 годам колонии
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Прокурор обратился в адрес суда с просьбой приговорить бывшего замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Олега Коршунова к девяти года колонии общего режима. Об этом сообщает ТАСС.
Уточняется, что Коршунов обвиняется одном из эпизодов уголовного дела о мошенничестве на 263 млн рублей.
Другому фигуранту дела экс-директору ФГУП «Производственно-промышленный дом» ФСИН Виталию Морусову просят назначить семь лет.
Отмечается, что обращение гособвинения было к Гагаринскому суду.
Кроме того, прокуратура просит назначить дополнительное наказание в виде штрафа в размере 1 млн руб. для Коршунова и 300 тыс. руб. для Морусова.
Ранее сообщалось, что против замглавы ФСИН Коршунова возбудили еще одно дело.