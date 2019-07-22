Кенгуру удрал из шапито в Ханты-Мансийске

Кенгуру в Ханты-Мансийске сбежал из шапито, сообщает РИА «Новости».

Объявление о пропаже было размещено в городском интернет-сообществе. Авторы просили местных жителей помочь найти животное.

Как отмечается, животное нашли на улице и вернули в цирк. Администратор цирка рассказала, что в настоящее время животное сидит дома, кушает фрукты и отдыхает.

«Нагулялся, пришел обратно», — прокомментировали в цирке.

Ранее сообщалось, что на австралийской ферме кенгуру проломил стену дома и измазал жилище кровью и фекалиями.