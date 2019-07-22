Задержаны укравшие у пенсионеров 12 млн рублей мошенники

Официальный представитель МВД Ирина Волк заявила, что сотрудники полиции вместе с Росгвардией задержали пятерых мужчин по подозрению в телефонном мошенничестве. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, своими действиями мошенники украли более 12 млн рублей.

Она пояснила, что злоумышленники звонили пожилым людям, представляясь сотрудниками правоохранительных органов.

После этого мошенники заверяли пенсионеров, что они могут получить денежную компенсацию за приобретенные ими ранее биологически активные добавки, однако для этого им надо заплатить налоговую пошлину.

Волк добавила, что пятерых мужчин в возрасте от 31 до 45 лет удалось поймать. Сейчас они все находятся под стражей, заключила она.

Ранее сообщалось, что обозленные пенсионеры загнали мошенника в клетку.