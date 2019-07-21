Демонстранты окружили штаб-квартиру полиции в Гонконге
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Толпы демонстрантов в Гонконге отклонились от согласованного маршрута митинга и начали стягиваться в район, где находится правительственный комплекс. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что вследствие выступлений были заблокированы транспортные дороги.
Также была оцеплена штаб-квартира полиции города.
Уточняется, что о крупных столкновениях пока не сообщалось.
Правительственный комплекс и главное полицейское управление защищены наполненными водой двухметровыми пластиковыми барьерами.
Ранее NYT объяснила, чем на самом деле опасны протесты в Гонконге.