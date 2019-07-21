Демонстранты окружили штаб-квартиру полиции в Гонконге

Толпы демонстрантов в Гонконге отклонились от согласованного маршрута митинга и начали стягиваться в район, где находится правительственный комплекс. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что вследствие выступлений были заблокированы транспортные дороги.

Также была оцеплена штаб-квартира полиции города.

Уточняется, что о крупных столкновениях пока не сообщалось.

Правительственный комплекс и главное полицейское управление защищены наполненными водой двухметровыми пластиковыми барьерами.

Ранее NYT объяснила, чем на самом деле опасны протесты в Гонконге.