Загорелся дом-интернат для престарелых, есть жертвы

В Брянской области горит дом-интернат для пожилых и инвалидов, сообщил представитель МЧС региона, передает РИА «Новости».

По данным спасателей, пожар окутал здание в населенном пункте Дарковичи. По некоторым данным, возгорание началось в одной из комнат для престарелых людей и людей с ограниченными возможностями.

Известно, что в результате пожара погиб один человек.

В настоящее время спасатели побороли огонь. Выясняются все детали произошедшего, уточняет агентство.

Ранее сообщалось, что крыша здания горит в центре Москвы.