Задержаны насильники россиянки в Барселоне
close
Испанская полиция задержала двух выходцев из Румынии по подозрению в изнасиловании россиянки, передает РИА «Новости».
Вместе с ними была задержана местная женщина.
Им было предъявлено обвинение в незаконном лишении свободы, изнасиловании и нанесении травм.
Ранее сообщалось, что девушка не помнит подробности случившегося. По ее словам, она заснула на скамейке в Барселоне.
Девушка уточнила, что после того, как очнулась, поняла, что находится на пустыре, на котором и случилось преступление.