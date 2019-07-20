Задержаны насильники россиянки в Барселоне

Испанская полиция задержала двух выходцев из Румынии по подозрению в изнасиловании россиянки, передает РИА «Новости».

Вместе с ними была задержана местная женщина.

Им было предъявлено обвинение в незаконном лишении свободы, изнасиловании и нанесении травм.

Ранее сообщалось, что девушка не помнит подробности случившегося. По ее словам, она заснула на скамейке в Барселоне.

Девушка уточнила, что после того, как очнулась, поняла, что находится на пустыре, на котором и случилось преступление.