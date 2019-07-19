ГОСТ на фотосессии для новорожденных отменили

Принятый в июле ГОСТ на оказание населению фотоуслуг, связанных с проведением фотосессий для новорожденных, отправлен Росстандартом на доработку, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

К такому решению привели обращения, содержащие информацию о нарушении прав ВИЧ-инфицированных людей. По положению, существует запрет на предоставление услуг гражданам с этим вирусом.

Теперь профильный технический комитет будет обязан доработать документ с учетом новых требований.

Ранее сообщалось, что российских младенцев будут фотографировать по ГОСТу.