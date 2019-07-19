Вагоны поезда в метро Москвы оторвались на ходу

<img src="//img.gazeta.ru/files3/61/12501061/upload-RIAN_2462819.HR-pic905-895x505-43062.jpg">

В столичном метро на ходу расцепились вагоны поезда. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Отмечается, что ЧП произошло в тоннеле между станциями метро «Савеловская» и «Петровский парк» Большой кольцевой линии.

Уточняется, что прямо во время движения сцепка вагонов отсоединилась от поезда. Пассажиры «оторванной» части вернулись на станцию только спустя 20 минут.

Во время спасательной операции оставшиеся вагоны вывезли из тоннеля.

Информация о пострадавших не поступала.

Ранее сообщалось, что на Бутовской ветке метро сломался состав.