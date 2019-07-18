Названа причина отключения трех блоков на АЭС под Тверью
На Калининской атомной электростанции объяснили причину отключения трех из четырех энергоблоков. Об этом сообщается на сайте АЭС.
Согласно размещенным данным, инцидент произошел в 5.05. Сбой вызван коротким замыканием, случившемся в одном из трансформаторов тока на Открытом распределительном устройстве станции. Из-за произошедшего были отключены энергоблоки №1, 2 и 4.
«Отключение энергоблоков 1, 2 и 4 от сети не связано с основным оборудованием энергоблоков», — говорится в заявлении.
Уточняется, что радиационный фон на станции и в указанном районе находится в уровне естественных природных значений, изменений нет.
Ранее сообщалось, что в Тверской области три энергоблока Калининской атомной электростанции отключили от сети.