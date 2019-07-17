Россияне получили извещения о своей смерти из-за сбоя
Жители Яранска в Кировской области получили уведомления от городской администрации о своей смерти из-за технического сбоя. Об этом сообщает РИА «Новости».
В письмах сообщалась о смерти граждан и содержалась информация о том, что наследникам земельных участков необходимо обратиться в администрацию для подтверждения права собственности.
По словам главы Яранского городского поселения Николай Зыков, недоразумение произошло из-за технического сбоя.
«Мы извинились перед всеми. Лично с каждым встретились и принесли извинения», — рассказал чиновник.
Всего сотрудники администрации отправили 25 ошибочных писем.
Ранее сообщалось, что система выдачи свидетельств о смерти сломалась по всей России.