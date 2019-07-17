Британку оштрафовали в России за лекцию о феминизме

Студентку из Шотландии оштрафовали за нарушение правил пребывания на территории РФ и публичное выступление в Красноярске, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на управление МВД по Красноярскому краю.

Британка читала в Красноярске лекцию о феминизме в современном мире, но ее выступление было прервано полицейскими из-за нарушения девушкой миграционного законодательства.

Гражданка Великобритании приехала в Россию по туристической визе, но ее публичное выступление не соответствует заявленной цели визита.

За допущенное правонарушение, девушка привлечена к административной ответственности по части 2 статьи 18.8 КоАП РФ, ей грозит штраф.