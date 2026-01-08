Размер шрифта
Новости. Общество

Пожар в ТЦ в Монино охватил площадь 400 квадратных метров

МЧС: площадь пожара в подмосковном ТЦ в Монино составила 400 квадратных метров 
{
    "_essence": "video",
    "media_position": "top",
    "uid": "_id_video_media_27578515_rnd_5",
    "video_id": "record::4e2a9d6f-db19-4f0e-a41e-1dcb95333be9"
}

В торговом центре в подмосковном поселке Монино произошел пожар. Об этом ТАСС сообщили в ГУ МЧС России по региону.

В ведомстве уточнили, что возгорание произошло в ТЦ на Комсомольской улице, строение 11. Огонь вспыхнул в здании, где расположен ряд магазинов и других помещений. Площадь пожара составила 400 квадратных метров.

На данный момент возгорание ликвидировано, идут работы по проливке конструкций.

До этого Telegram-канал «МК: срочные новости» опубликовал видео с места пожара в Монино. На записи можно увидеть пламя, которое вырывается из здания наружу, и густой черный дым. В публикации под роликом уточнили, что пожар произошел в здании, где размещены магазин «Фикс-прайс», багетная мастерская и другие организации. О пострадавших в результате сильного пожара не сообщается.

7 января пожар тушили на крыше одного из предприятий на востоке Москвы. По данным оперативных служб, пламя распространилось на площади 300 квадратных метров. В результате случившегося никто не пострадал.

Ранее в московском ТРЦ «Рио» загорелась вентиляция из-за жира.
 
