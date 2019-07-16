Немка три дня жила без припасов в землянке в сибирской тайге

Туристка из Германии трое суток прожила в сибирской тайге без припасов в вырытой землянке. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, во время сплава по горной реке Чара байдарка путешественницы перевернулась.

Уточняется, что женщина уже на протяжении 30 лет занимается сплавами по рекам, причем чаще всего в России.

В результате аварии женщина не пострадала, но он не смогла спасти свои запасы еды, одежду, снаряжение и деньги с документами.

«Я выбралась на песчаную отмель и под проливным дождем, чтобы не замерзнуть, стала рыть нору под корнями поваленного дерева», — рассказала немка.

Следующие трое суток женщина старалась постоянно двигаться и, в основном, пила воду из реки. Кроме того, она выложила на песке двухметровую надпись «S.O.S» из валунов.

На третий день ее случайно обнаружили и подобрали местные жители.