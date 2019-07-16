Россию и Китай соединят канатной дорогой

Объявлен старт начала строительства канатной дороги, которая будет соединять Россию и Китай. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что путь будет проходить через российский Благовещенск и китайский Хэйхэ.

Кроме того, она пройдет над рекой Амур.

Всего по своей длине канатный путь, строительство которого планируется завершить ко второй половине 2020 года, составит 973 метра.

На строительство дороги между Россией и Китаем потратят 3,5 млрд рублей.

Предполагается, что в час маршрут смогут преодолеть 457 человек, а в год его посетит 1 млн человек.

Ранее сообщалось, что Россия и Китай соединили части моста через Амур.