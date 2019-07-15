Сокрытие вспышек болезни у животных выявили на Юге России

Неэффективной деятельностью работников органов управления ветеринарии Волгоградской области, Краснодарского и Ставропольского краев обеспокоены в Россельхознадзоре. В этих регионах выявлены факты сокрытия вспышек болезней животных, передает ТАСС.

Отмечается, что у ведомства есть данные, которые указывают на сокрытие вспышек болезней скота, что, в свою очередь, влияет на реализацию продовольствия, которая не безопасна для населения.

«Деятельность указанных ветеринарных служб может негативно сказывается на развитии сельскохозяйственной отрасли и усложняет экспортные поставки», — пояснили в Россельхознадзоре.

Например, на Юге России ветеринарные службы игнорировали вспышки африканской чумы свиней и не боролись с бруцеллезом и лейкозом у животных.

Кроме того, были зафиксированы многочисленные нарушения в отрасли молочной продукции – хранение товара в неподходящей температурой или с истекшим сроком годности, наличие антибиотиков, неудовлетворительное санитарно-техническое состояние производственных помещений.

Также в продукции были выявлены антибактериальные средства.

Ранее Россельхознадзор назвал долю молочного фальсификата в России.