Посольство РФ отреагировало на ЧП с россиянами и веткой в Азербайджане

Российское посольство в Азербайджане заявило, что внимательно следит за ситуацией, в которой иностранцы и двое россиян пострадали из-за падения ветки 500-летнего дерева на территории резиденции шекинских ханов. Об этом сообщает ТАСС.

В посольстве рассказали, что в настоящее время за помощью пока никто не обращался. Отмечается, что россияне пострадали, но также отказались от медицинской помощи.

До этого стало известно, что в результате произошедшего пострадали двое россиян, а также пять сирийцев. В настоящее время они находятся в стабильном состоянии. Еще четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии и при необходимости будут доставлены в Баку.

Ранее сообщаюсь, что при падении на туристов ветки 500-летнего дерева пострадали 19 человек.